Trump se pronuncia sobre caos en Siria y esto es lo que dijo

Ante silencio de Trump sobre esta situación, se ha pronunciado al respecto

El presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se ha pronunciado sobre los acontecimientos en Siria, en donde su gobierno Bashar al-Ásad, esta cerca de caer, según expertos. Las principales ciudades del país están controladas por los opositores sirios.

Sólo la capital Damasco todavía se encuentra controlada por al-Ásad. La comunicación fue hecha en su red social Truth Social…

“Los combatientes de la oposición en Siria, en una acción sin precedentes, han tomado por completo numerosas ciudades, en una ofensiva altamente coordinada, y ahora están en las afueras de Damasco, obviamente preparándose para hacer un gran movimiento para eliminar a Assad.

Rusia, como está tan atada a Ucrania, y con la pérdida allí de más de 600.000 soldados, parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que ha protegido durante años. Aquí es donde el ex presidente Obama se negó a cumplir su compromiso de proteger la LÍNEA ROJA EN LA ARENA, y se desató el infierno, con la intervención de Rusia.

Pero ahora están siendo obligados a irse, como posiblemente al propio Assad, y en realidad puede ser lo mejor que les pueda pasar. Nunca hubo mucho beneficio para Rusia en Siria, aparte de hacer que Obama pareciera realmente estúpido.

En cualquier caso, Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEMOS QUE SE DESARROLLE. ¡NO TE INVOLUCRES!”.

Captura de pantalla…