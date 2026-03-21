Vuelven a España más de 200 militares evacuados de Irak

Más de 200 militares españoles aterrizaron este sábado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, tras ser evacuados desde Irak debido a la escalada en Oriente Medio provocada por la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán.

Así, los 205 soldados retornaron a España procedentes del aeródromo militar turco de Incirlik, mientras que otros 21 efectivos realizaron el vuelo de regreso desde la base aérea de Ramstein, en Alemania, uno de los principales puntos logísticos del Ejército de EE.UU. y de la OTAN, informa EFE, citando funcionarios del Ministerio de Defensa.

Gracias por vuestra entrega, compromiso y trabajo diario. ✈️ Damos la bienvenida a los militares españoles que se encontraban desplegados en Irak. Orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/2tOQYMJBdi — Ministerio Defensa (@Defensagob) March 21, 2026

La ministra de Defensa, Margarita Robles, detalló previamente que la evacuación de los militares españoles que estaban en Irak se completó la mañana del viernes, subrayando que la decisión fue tomada “plenamente de acuerdo” con los aliados de la Alianza Atlántica. “Vamos a ver cómo sigue la operación y la situación, que ha sido difícil y complicada, y ahora estamos todos pendientes de la evolución de los acontecimientos en el Líbano”, agregó.

En total, unos 300 militares desempeñaban su misión en Irak. Los soldados formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’ (‘Resolución Inherente’) y de la misión de entrenamiento de la OTAN, conocida como NMI y que tiene por objeto ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.

Os dejamos las imágenes del vuelo que ha traído de vuelta a España a un grupo de 200 militares desplegados en Irak.

Han llegado a primera hora de esta mañana a la Base Aérea de Torrejón desde Turquía.

Feliz regreso a casa y enhorabuena por vuestro compromiso con la paz y la… pic.twitter.com/12lNFI3iLi — Estado Mayor Defensa (@EMADmde) March 21, 2026

Desde Madrid han subrayado en repetidas ocasiones que se oponen radicalmente a la guerra de Washington y Tel Aviv contra la República Islámica. En particular, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la ofensiva de “ilegal” y aseguró que “carece de justificación”. También denunció que está causando daños severos a personas vulnerables.