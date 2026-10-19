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Destruyen 50.000 arbustos de hoja de coca y un laboratorio rústico en Honduras

Las fuerzas de seguridad inhabilitaron además un vivero que albergaba 15.000 plantas adicionales durante las operaciones antinarcóticos en el departamento de Colón.

Efectivos de seguridad en las labores de erradicación e incineración de los cultivos de hoja de coca en la zona rural de Iriona, Colón.

En un operativo antinarcóticos ejecutado en el municipio de Iriona, departamento de Colón, las autoridades procedieron a la destrucción e inhabilitación de 50.000 arbustos de supuesta coca y de una estructura acondicionada como laboratorio rústico para el procesamiento de droga.

De acuerdo con el reporte del operativo, las plantas erradicadas contaban con una altura promedio de 1,5 metros, lo que evidencia un estado avanzado de desarrollo y madurez para la extracción de materia prima.

Inhabilitación de vivero y estructuras de procesamiento

Durante la misma intervención en el sector, los equipos de seguridad localizaron y destruyeron un vivero que albergaba 15.000 arbustos adicionales de hoja de coca en fase de germinación, los cuales estaban destinados a ampliar las hectáreas de siembra en la zona.

A la par de la erradicación de los sembradíos, las autoridades desmantelaron el laboratorio rústico hallado en el lugar, utilizado habitualmente para la extracción inicial y el almacenamiento de insumos.

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