¡Ni en la tumba lo dejaron descansar! Profanan fosa de joven asesinado a pocas horas de su sepelio

Familiares de Maynor Xajil irrumpieron en una sesión municipal para denunciar la aberrante profanación en el cementerio; la Policía y autoridades locales suspendieron la reunión para desplegarse al lugar junto a decenas de vecinos indignados.

Un clima de profunda indignación, rabia y dolor se ha apoderado de los habitantes locales tras confirmarse un repudiable e insólito hecho de profanación. A escasas horas de haber recibido cristiana sepultura, la tumba del joven Maynor Xajil, quien había sido asesinado días atrás y sepultado apenas este miércoles, fue brutalmente violada en el cementerio municipal.

Interrumpen reunión municipal para denunciar el hecho

La alerta sobre el macabro hallazgo se dio a conocer de forma dramática cuando los propios familiares del occiso, sumidos en el llanto y la desesperación, irrumpieron de manera intempestiva en una reunión de trabajo que sostenían las autoridades municipales.

Al conocer la gravedad del suceso, las autoridades locales suspendieron de inmediato la sesión y, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), se movilizaron de urgencia hacia el camposanto para acordonar el área, constatar los daños y resguardar la escena.

Comunidad exige justicia ante indignante profanación

La difusión de la noticia provocó que en cuestión de minutos decenas de vecinos y pobladores se concentraran masivamente en las afueras del cementerio municipal para respaldar a la atribulada familia y exigir respuestas inmediatas a las autoridades.

La conmoción social continúa en aumento: primero las manos criminales le arrebataron la vida al joven Maynor Xajil, y ahora, a pocas horas de que sus seres queridos intentaban encontrar consuelo tras darle el último adiós, su descanso eterno fue vilmente profanado. La población enardecida exige una investigación rigurosa que permita dar con la identidad de los autores materiales e intelectuales para que enfrenten todo el peso de la ley.