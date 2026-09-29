Trump anuncia la firma de una “constitución” de la IA

El mandatario estadounidense se reunió con los ejecutivos de las principales compañías tecnológicas del país para discutir el desarrollo de la IA.

Donald Trump manifestó haber firmado una “constitución” de la inteligencia artificial. Así lo anunció este martes tras reunirse con los jefes de las principales compañías tecnológicas en la Casa Blanca.

“En cierto modo, es casi como una constitución. Las personalidades más importantes del mundo lo firmaron, yo lo firmé como presidente y realmente constituye una forma de protección”, dijo sobre el documento relativo a la IA que él y los ejecutivos de los gigantes tecnológicos rubricaron tras la reunión.

El presidente estadounidense indicó que no existe la necesidad de crear unas nuevas normas de seguridad para la IA a nivel del Gobierno, ya que en la reunión hubo consenso sobre la necesidad de una “enorme autorregulación” por parte de las empresas. Además, anunció que en el documento se rebautizó la inteligencia artificial como ‘superinteligencia’.

En la reunión participaron Elon Musk, ejecutivo de SpaceX, Mark Zuckerberg de Meta*, Jeff Bezos de Amazon, Jensen Huang de Nvidia, Dario Amodei de Anthropic, Sundar Pichai de Google y Alex Karp de Palantir.

La semana pasada, durante su intervención en la 81.ª sesión de la Asamblea General de ONU, Trump elogió el desarrollo de la IA en EE.UU. y subrayó que Washington mantiene el liderazgo mundial en este ámbito. En aquel entonces, el mandatario sugirió cambiar el nombre de IA por el ‘superinteligencia’ u otras opciones parecidas. “Solo fomentaremos la superinteligencia. Vamos a fomentarla, no a frenarla”, declaró.