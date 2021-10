La OMS recomienda el uso generalizado de la primera vacuna contra la malaria, que «cambiará el rumbo de la historia» por su efectividad

A pesar de los grandes avances que se han logrado durante las últimas dos décadas en la lucha contra la malaria o paludismo, a nivel mundial se continúan documentando cada año más de 200 millones de casos y 400.000 muertes por causa de la enfermedad. De esa última cifra, casi dos tercios, cerca de 260.000, corresponden a niños menores de cinco años en el África subsahariana, región donde esa dolencia constituye una de las principales causas de mortalidad infantil.

En ese contexto, este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso generalizado de la vacuna antimalárica desarrollada por investigadores del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la farmacéutica GlaxoSmithKline, hecho que ha sido considerado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular del organismo, como un hito en el desarrollo de la medicina moderna, que «cambiará el rumbo de la historia».

RTS,S #malaria vaccine was introduced in a pilot programme two years ago. Since then, more than 2.3 million doses of the vaccine have been administered across Ghana, Kenya and Malawi https://t.co/xSk58nTIV1 #VaccinesWork pic.twitter.com/jfvn5ESxPe

Las recomendaciones sobre el uso del fármaco RTS,S/AS01 para prevenir el paludismo transmitido por ‘Plasmodium falciparum’, el protozoo parasitario causante de la enfermedad, tienen como base los resultados de un programa piloto en curso llevado a cabo en Ghana, Kenia y Malawi, en el que más de 2,3 millones de personas, incluidos 800.000 niños, han sido inoculados desde 2019.

Over 800K children have so far received the RTS,S #malaria vaccine & are benefiting from this additional protection against malaria.

The vaccine significantly reduces malaria & life-threatening severe cases and could save tens of thousands of young lives each year.#VaccinesWork pic.twitter.com/STQWQFgCty

