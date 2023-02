Sacan del mercado una marca de gotas para ojos por brote de una bacteria que puede causar ceguera

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. han emitido una alerta sanitaria debido al brote de una bacteria resistente a los antibióticos detectada en una marca de gotas lubricantes para los ojos, por lo que recomendó al público suspender su uso «inmediatamente».

La alerta se debe a la presencia de la bacteria ‘Pseudomonas aeruginosa’ en frascos abiertos de la marca EzriCare Artificial Tears, un producto de venta libre que se usa para tratar la irritación y la sequedad de los ojos. Estas lágrimas artificiales son comercializadas en Estados Unidos por la compañía EzriCare LLC, pero fabricadas en la India por Global Pharma Healthcare.

Press release: CDC is advising people to stop using preservative-free EzriCare Artificial Tears, which has been linked to cases nationwide of extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa. For more info➡️https://t.co/PwBGerMego pic.twitter.com/4ilDYgDIhL

— Rhode Island Department of Health (@RIHEALTH) February 2, 2023