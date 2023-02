Un meteorito sobrevuela los cielos de Texas, generando pánico entre los residentes (VIDEO)

Diversas autoridades están investigando el impacto de un meteorito en el sur de Texas, EE.UU., donde los habitantes informaron de una explosión que sacudió sus casas, informa ValleyCentral.

César Torres, jefe de la Policía de la ciudad de Mission, Texas, reveló a la prensa este jueves que el miércoles por la tarde las autoridades recibieron un aluvión de llamadas en las que se describía una gran explosión y el temblor de las casas. El funcionario afirmó que el suceso había sembrado el pánico en toda la ciudad.

A meteor fell in Mission, Texas today around 5-5:30 pm, making a loud bang, shaking house in a 10 mile radius.

This was filmed over McAllen. 6 miles from Mission. pic.twitter.com/PBLZC3RJfw

— Daniel Vitor (@DanVitorPH) February 16, 2023