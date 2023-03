El róver Perseverance capta unas asombrosas nubes antes de un amanecer en Marte

La NASA publicó este miércoles una serie de imágenes de unas impresionantes nubes flotando en el cielo de Marte, justo antes de un amanecer, las cuales fueron captadas a través de una de las cámaras del róver Perseverance.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, las fotografías fueron tomadas el sábado pasado, concretamente, durante el día marciano número 738 de la misión. La duración de un día en el planeta rojo es de 24 horas y 37 minutos, mientras que en la Tierra dura 23 horas y 56 minutos.

Dusty and cold, sure – but Mars has a certain, raw beauty.

Dawn at the Red Planet, with high clouds floating by. Take time to look up.

Full image: https://t.co/lOIB0GBraf pic.twitter.com/bYreLdR2Fc

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 23, 2023