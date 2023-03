Un niño es atacado a las afueras de su casa por un coyote en EE.UU. (VIDEO)

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un coyote atacó a un menor este miércoles en una residencia en la ciudad estadounidense de Scottsdale (Arizona). De acuerdo a la madre del menor, de 21 meses, su hijo fue mordido en un brazo. En las imágenes se observa al cánido acercarse sigilosamente al niño y derribarlo; sin embargo, la pronta intervención de la mujer evitó que el accidente fuera de mayores consecuencias.

Coyote viciously attacks toddler in the driveway of his Scottsdale, Arizona home. The boy suffered only minor injuries. pic.twitter.com/wJ5UQCr2VN

— Mike Sington (@MikeSington) March 26, 2023