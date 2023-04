Hallan en Canadá una ardilla de tierra que vivió hace 30.000 años

Paleontólogos canadienses han mostrado esta semana una ardilla de tierra del Ártico momificada que vivió durante la Edad de Hielo. El pequeño mamífero fue hallado en 2018 por un minero en los yacimientos auríferos cerca de Dawson City, en el territorio del Yukón, y ahora las autoridades locales planean exhibirlo en un museo de historia natural.

Leer más: Descubren una especie de águila gigante que vivió en Australia hace más de 50.000 años

La ardilla de tierra, acurrucada en forma de bola, como si hubiera muerto mientras hibernaba, se ha preservado perfectamente pese a sus 30.000 años de antigüedad. En medio de la masa de pelo y piel marrón, se distinguen las patas, la pequeña cola y las orejas del roedor.

Yukon paleontologists unveiled a mummified Arctic ground squirrel from the Ice Age, estimated to be about 30,000 years old, and curled up in a ball as though it died while hibernating. https://t.co/jfy57CKZ4n

— CBC News (@CBCNews) March 30, 2023