El país de América Latina con el que EE.UU. tiene el mayor déficit comercial

Las oficinas del Censo del Departamento de Comercio y de Análisis Económico de EE.UU. revelaron que México es el país con el que existe un mayor déficit a nivel global, debido a la creciente diferencia entre sus importaciones y exportaciones.

De acuerdo con el reporte, que se dio a conocer esta semana, en julio pasado el déficit aumentó en 7.200 millones de dólares, hasta alcanzar un total interanual de 27.500 millones de dólares, lo que significa que esta es la cifra favorable para México con respecto a su comercio con EE.UU.

También precisó que las exportaciones de EE.UU. a México se redujeron en 200 millones de dólares y alcanzaron los 32.600 millones de dólares, en tanto que las importaciones sumaron 60.100 millones de dólares.

Los datos son relevantes porque demuestran que, pese a la guerra arancelaria que EE.UU. ha impuesto a escala mundial, en el caso de México no ha afectado sus exportaciones a ese país, ya que siguen siendo récord y en un año crecieron un 33,6 %.

Aunque hay otros tres países con los que EE.UU. mantiene altos niveles de déficit comercial, están muy lejos de los indicadores del país latinoamericano.

El déficit comerical con México ha sido uno de los principales motivos con los que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha justificado la imposición de aranceles al acero y aluminio mexicanos, y por lo que se negó a ratificar por 16 años la ampliación del tratado de libre comercio que ambos países comparten con Canadá (conocido como T-MEC) y que actualmente se encuentra sujeto a una dura renegociación.