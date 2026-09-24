De la Espriella aclara “Siempre voy a estar con Israel”

El mandatario colombiano aseveró que durante la campaña le habían recomendado no mencionar a Israel, pero que decidió mantener públicamente su posición de respaldo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reafirmó su respaldo a Israel este sábado durante su visita a la sinagoga Bet-El, en la ciudad de Barranquilla, donde se encontraba para acompañar a la comunidad judía colombiana durante la celebración del Año Nuevo.

El mandatario aseveró que su presencia en el evento buscaba expresar “un gesto de respeto, de afecto y de fraternidad”. También reiteró que mantiene firme su apoyo a ese país.

“Nunca voy a dejar de defender a Israel, porque es el pueblo de Dios y siempre voy a estar con Israel”, indicó. Recordó que durante la campaña algunos sectores, incluso personas cercanas, le habían recomendado no mencionar a Israel, pero que decidió mantener públicamente su posición de respaldo.

Asimismo, sostuvo que por esa postura reanudó las relaciones con Tel Aviv y las exportaciones de carbón, así como ordenó poner la embajada colombiana en Jerusalén. Además, declaró que fue “el segundo presidente en representación del Estado colombiano en reconocer la titularidad de Israel sobre los Altos de Golán”, territorio sirio según el derecho internacional.

La posición de De la Espriella se enmarca en el giro de la política exterior que ha impulsado desde el inicio de su Gobierno, que rompió con el curso de su predecesor, Gustavo Petro, quien suspendió los vínculos con Israel en 2024.

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