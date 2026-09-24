Presidenta de Costa Rica destituye a su canciller por no avisarle de una reunión con Trump

Desde 1948 un ministro de Exteriores tico no duraba tan poco en el cargo.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves a su canciller, Manuel Tovar, por gestionar “de manera inadecuada” la reunión del Escudo de las Américas que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, encabezó esta semana junto a varios líderes latinoamericanos.

“Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidente de la República”, señaló el Gobierno en un comunicado. “Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico”, añadió.

San José explicó que valora al Escudo de las Américas como “un espacio político y estratégico de articulación en materia de seguridad que resulta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como para la implementación exitosa de políticas públicas en materia de seguridad nacional y seguridad pública”.

De esta forma, Tovar se convirtió en el canciller de Costa Rica que duró menos tiempo en el cargo desde 1948, reportaron medios locales. Estuvo desde el inicio de la gestión de Fernández, en mayo pasado, para un total de 139 días.

Su lugar lo ocupará Indiana Trejos Gallo, actual ministra de Comercio Exterior.