Otro país sudamericano se adhiere al Escudo de las Américas: qué se sabe

En un comunicado se aseguró que la inclusión de la nación generará “beneficios operacionales inmediatos”.

De observador a integrante del Escudo de las Américas, es el paso definitivo que dio Chile tras semanas de dubitaciones sobre si sumarse a la iniciativa propuesta por Washington. En medio de críticas, el presidente chileno, José Antonio Kast, dijo este jueves que “todo lo que apunte a la seguridad no debería ser materia compleja de abordar”.

“Eso es parte de lo que nosotros hemos adherido, a la colaboración internacional para combatir el mayor flagelo de lo que existe en Chile”, declaró en una conferencia de prensa en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al ser consultado sobre el caso de Venezuela, el mandatario descartó que Chile se sume a operaciones extraterritoriales. “No vamos a participar en intervenciones militares en otros países”, afirmó, antes de resaltar la iniciativa del mandatario de EE.UU., Donald Trump.

“Significa que 15 países hoy día estén en la misma línea de persecución al crimen organizado”, subrayó.

Previamente, en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó que detrás de su decisión haya habido presiones de la Administración Trump, al calificar el Escudo de las Américas como un “marco de coordinación voluntaria”.

⭕️ #Cadem 45% está de acuerdo y 43% en desacuerdo con que Chile se haya incorporado al Escudo de las Américas.

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“La participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región”, agregó.

De esta manera Chile se suma a Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.