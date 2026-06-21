13 heridos en tiroteo masivo en EE.UU. reportan fuentes locales

Al menos 13 personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del viernes en el vecindario de Princeton Park, ubicado en el sur de Chicago (EE.UU.), informan medios locales.

De acuerdo con la Policía, alrededor de las 23:00 (hora local), una camioneta se acercó a una gran multitud, abriendo fuego contra los presentes antes de huir del lugar. Entre las víctimas hay un joven de 17 años y otro de 26 años en estado crítico, mientras que el resto se encuentra en condiciones estables o regulares.

La investigación sigue en curso y, hasta el momento, no se ha producido ningún arresto.