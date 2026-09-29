2 estados de EE.UU. en emergencia por récords en los precios del combustible

El gobernador de Georgia suspendió durante 30 días el impuesto estatal sobre los combustibles para motores.

Los estados de Georgia y Texas adoptaron medidas de emergencia ante el fuerte encarecimiento del petróleo en Estados Unidos, impulsado por la creciente inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en los mercados energéticos.

En Georgia, el gobernador Brian Kemp declaró el estado de emergencia y suspendió durante 30 días el impuesto sobre los combustibles para motores. La medida elimina un gravamen de 33,3 centavos por galón de gasolina y de 37,3 centavos por galón de diésel, además de flexibilizar los límites de peso para vehículos comerciales.

Actualmente, el precio medio de un galón de gasolina regular en el estado se sitúa en 4,19 dólares, mientras que el diésel alcanza los 6,24 dólares por galón.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió el lunes una declaración de desastre. La medida flexibiliza las restricciones al transporte, amplía el uso de diésel teñido en carretera, suspende determinados requisitos sobre combustibles de bajas emisiones y aumenta el peso máximo permitido para los vehículos que transportan combustible y cargas agrícolas o forestales. El precio promedio del diésel en Texas alcanzó los 5,97 dólares por galón, frente a los 3,30 dólares que costaba hace siete meses.

El repunte se produce en un contexto de persistente incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz —una de las principales rutas mundiales para el transporte de hidrocarburos— tras la agresión de EE. UU. contra Irán. Las limitaciones de tránsito y los mayores costos por la logística han mantenido la presión sobre los combustibles refinados.