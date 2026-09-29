EE.UU. revela la lista completa de los funcionarios latinoamericanos con visas revocadas

Casi 30 personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú fueron sancionados por el Departamento de Estado estadounidense.

Las visas para viajar a EE.UU. de casi 30 funcionarios públicos y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú fueron revocadas por el Departamento de Estado estadounidense por supuestamente estar incursos en “en casos de corrupción significativa” y narcotráfico.

Conforme a un comunicado publicado por la agencia federal estadounidense, esta acción apunta a restringir las visas para ciudadanos extranjeros “que atentan contra un Gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico”, lo que para Washington, “constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas”.

La medida punitiva se suma a otras que impone EE.UU. contra supuestos “terroristas y delincuentes”, entre las que se encuentran las sanciones individuales, las designaciones en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y las acciones financieras.

En el listado, divulgado el pasado lunes, se encuentran funcionarios públicos, senadores, jueces, fiscales, empresarios, entre otros de los siguientes países suramericanos.

Bolivia

En el país andino, se les revocó la visa a un doce funcionarios junto a sus familiares. Sus nombres son:

Roger Mariaca, fiscal General de Bolivia.

Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.

Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora

Anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en el departamento de Santa Cruz.

Anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres en el departamento de Santa Cruz. Alberto Zeballos Flores, fiscal titular de Santa Cruz.

Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en Santa Cruz.

Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional durante el Gobierno de Luis Arce.

Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, actual fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.

Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.

Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.

Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema.

Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia, en Santa Cruz.

Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.

José Luis Iriarte Cussi, empresario vinculado a la comercialización de combustible.

Además, otras nueve personas, que actualmente no poseen visa, fueron declaradas inelegibles para recibir ese documento.

Colombia

En el caso del país suramericano, se le impusieron restricciones a dos personas:

Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.

Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Ecuador

En este país, la sanción se impuso a dos ciudadanos, cuyos nombres no fueron revelados.

Perú

En la nación andina, la medida recayó sobre un funcionario: