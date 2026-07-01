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Alcalde de Nueva York alerta sobre “lo que podría ser el segundo día más caluroso en la historia”

Temperaturas estarán bastante calientes

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Plano general de Nueva York. Foto Magnific

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, activó un plan de emergencia por calor ante la llegada de temperaturas extremas que podrían convertir el jueves en el segundo día más caluroso en más de una década, con índices térmicos previstos de entre 40 y 43 grados centígrados, recogen medios locales.

“Estamos ante lo que podría ser el segundo día más caluroso en la historia reciente de Nueva York, y el Gobierno municipal está tomando medidas históricas para mantener a todos los neoyorquinos en espacios cerrados, frescos y seguros”, afirmó Mamdani. La alerta por calor excesivo estará vigente desde el miércoles hasta el sábado.

El plan contempla la apertura de cientos de centros de refrigeración, el despliegue de más de una docena de vehículos para asistir a personas vulnerables, la instalación de estaciones móviles con agua y ventiladores para trabajadores al aire libre y la activación de operativos especiales para atender a personas sin hogar y adultos mayores.

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