Potente sismo de 7,4 sacude a Colombia (VER IMÁGENES)

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes a la zona oeste de Colombia, de acuerdo al reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a 20 kilómetros San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros.

De acuerdo a videos en redes sociales, el sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Pereira (Risaralda).

Del mismo modo, en un registro hecho en Cali, se observa una polvareda en la calle, lo que indicaría el colapso de alguna estructura.

Está temblando durísimo en el norte de Bogotá pic.twitter.com/emskadogTA — Hernando Zabaleta Echeverry (@HRZabaleta) August 10, 2026

En las imágenes que circulan en las plataformas sociales también pueden verse los daños causados por el evento sísmico en la ciudad de Manizales, situada en el conocido Eje cafetalero del país.

#temblor en Colombia, fuerte sismo en Medellín pic.twitter.com/tCwUb72AnB — Juan Diego Vargas (@juandievargas) August 10, 2026

En la capital colombiana, según informó el alcalde, Carlos Galán, a través de su cuenta de X, no hubo afectaciones ni daños estructurales y solo se reportaron algunas grietas en edificios.

#BOGOTÁ. A esta hora se reporta fuerte temblor. pic.twitter.com/f5DHWHQe6A — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 10, 2026

Por otra parte, en los vecinos Panamá y Ecuador también se sintió el sismo, según reportes del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y del Instituto Geofísico ecuatoriano. Las autoridades venezolanos, por su parte, descartaron que hubiese afectaciones que lamentar.

#Atención | Afectaciones por el temblor en el centro de Manizales pic.twitter.com/YGYxs6XSHi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió calma a la población y confirmó que tanto Protección Civil como los organismos de rescate están alertas frente a cualquier eventualidad.

Imagenes de Cali Colombia, luego del fuerte sismo de epicentro en Bogotá pic.twitter.com/8REZbP72gL — PATRIOTAS ZULIA (@ElZulia) August 10, 2026

El epicentro

En las redes sociales, la gobernadora del Chochó, Nubia Córdoba, escribió que "hay heridos y graves daños en las edificaciones" de Quibdó, capital del departamento.

Fuerte sismo inicialmente en 7.5 esta mañana en la zona central de Colombia en el eje cafetero, entre Risaralda y el Chocó, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Fue sentido en Ecuador en el norte del país pic.twitter.com/OcKfbKgC9v — Klaveec (@klaveec) August 10, 2026

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas", afirmó.

🚨 FUERTES DAÑOS EN IGLESIA DE MANIZALES TRAS EL SISMO Así quedó registrada esta iglesia en Manizales luego del fuerte sismo de magnitud 6,7 que sacudió a Colombia esta mañana. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y también se sintió en otras ciudades! pic.twitter.com/KE9WMAWhqw — Maria Camila Pinzón Edil de Teusaquillo (@MaCamila_Pinzon) August 10, 2026

La funcionaria recordó que, aunque el epicentro fue a 20 kilómetros del municipio de San José del Palmar, las afectaciones se sintieron en la capital chocoana, ubicada a poco más de 100 kilómetros.

#ATENCIÓN | Algunas unidades militares del Ejército en Cali y de la Armada en Buenaventura se afectaron tras el temblor en varias zonas del país. A esta hora se hace un barrido por diferentes unidades tras la situación. Vía @josedavid88_ https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/jCo9fvCygr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

En las imágenes que circulan se observan los daños y el colapso de algunas edificaciones.

#Atención | En el barrio El Vergel de Ibagué colapsó parte de una torre de un conjunto residencial. De momento no se reporta personas lesionadas a causa de la emergencia provocada por el sismo de este lunes. pic.twitter.com/WkyZVfJUdA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

#Atención | En el barrio El Vergel de Ibagué colapsó parte de una torre de un conjunto residencial. De momento no se reporta personas lesionadas a causa de la emergencia provocada por el sismo de este lunes. pic.twitter.com/WkyZVfJUdA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026