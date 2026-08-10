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Potente sismo de 7,4 sacude a Colombia (VER IMÁGENES)

El movimiento telúrico ha sacudido a ciudades como Medellín, de acuerdo a reportes en redes sociales.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Se reportan gran cantidad de estructuras colapsadas.

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes a la zona oeste de Colombia, de acuerdo al reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a 20 kilómetros San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros.

De acuerdo a videos en redes sociales, el sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Manizales (Caldas) y Pereira (Risaralda).

Del mismo modo, en un registro hecho en Cali, se observa una polvareda en la calle, lo que indicaría el colapso de alguna estructura.

En las imágenes que circulan en las plataformas sociales también pueden verse los daños causados por el evento sísmico en la ciudad de Manizales, situada en el conocido Eje cafetalero del país.

En la capital colombiana, según informó el alcalde, Carlos Galán, a través de su cuenta de X, no hubo afectaciones ni daños estructurales y solo se reportaron algunas grietas en edificios.

Por otra parte, en los vecinos Panamá y Ecuador también se sintió el sismo, según reportes del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y del Instituto Geofísico ecuatoriano. Las autoridades venezolanos, por su parte, descartaron que hubiese afectaciones que lamentar.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió calma a la población y confirmó que tanto Protección Civil como los organismos de rescate están alertas frente a cualquier eventualidad.

El epicentro

En las redes sociales, la gobernadora del Chochó, Nubia Córdoba, escribió que "hay heridos y graves daños en las edificaciones" de Quibdó, capital del departamento.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas", afirmó.

La funcionaria recordó que, aunque el epicentro fue a 20 kilómetros del municipio de San José del Palmar, las afectaciones se sintieron en la capital chocoana, ubicada a poco más de 100 kilómetros.

En las imágenes que circulan se observan los daños y el colapso de algunas edificaciones.

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