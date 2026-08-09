Empresarios extranjeros construyen un refugio en caso del fin del mundo en este país de Latinoamérica

Un grupo de empresarios está construyendo un rancho autónomo en Argentina, donde esperan refugiarse en caso de una guerra nuclear, un desastre climático o un colapso económico, informa el Financial Times.

El rancho Wamani se encuentra en la provincia de Mendoza, al pie de los Andes, y a una hora en auto del asentamiento más cercano. Su superficie es de unas 32.000 hectáreas y ya se han invertido en él casi 10 millones de dólares. En los últimos 2 años, han aparecido allí casas prefabricadas, domos geodésicos y una pista de aterrizaje.

“Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, las líneas de batalla ya están trazadas”, opina el jefe del proyecto, el empresario argentino-español Martín Varsavsky. “Simplemente tiene sentido tener un refugio”, afirma.

Varsavsky compró la propiedad en diciembre del 2023 junto con cinco socios argentinos y estadounidenses, quienes quieren hacer que el rancho sea lo más independiente posible del mundo exterior. En el lugar, existen cuatro manantiales y arroyos, y varios tipos de animales como caballos, zorros y guanacos deambulan libremente.

Además, las instalaciones cuentan con paneles solares y sus propietarios planean criar ganado, así como comprar otra parcela para cultivos. Asimismo, están estudiando la posibilidad de descargar grandes modelos de lenguaje en computadoras alimentadas con energía solar para que, en caso de fallo de los servidores globales, esto les permita crear su propio internet.

Varsavsky es uno de los muchos empresarios, especialmente extranjeros, que se han visto atraídos al país sudamericano por las facilidades que el gobierno de Javier Milei otorga para la compra de propiedades y por la idea de que en Argentina podrán mantener una sociedad funcional incluso después de una guerra nuclear.