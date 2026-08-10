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VIDEO IMPACTANTE: El colapso de un edificio durante el potente terremoto en Colombia

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Capturas durante la caída.

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que se registró esta mañana en Colombia ha dejado imágenes de impacto, como el colapso de una edificación entera en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que la estructura se desploma mientras las personas intentan soportar el tremor y después huyen despavoridas.

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