BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoAscienden a 635 los casos de ébola en el Congo y a 127 los fallecidos
Mundo

Ascienden a 635 los casos de ébola en el Congo y a 127 los fallecidos

Situación es incontrolable

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una persona muerta de ébola es trasladada en un ataúd.

Los contagios confirmados de ébola en la República Democrática del Congo ascendieron a 635, con un trágico saldo de 127 muertes, según informó el Instituto Nacional de Salud Pública en su último reporte del 10 de junio.

Tan solo en las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias registraron 37 nuevas infecciones y 12 decesos. El brote afecta actualmente a tres provincias: Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri; esta última se ha convertido en el epicentro al concentrar la inmensa mayoría de los casos (600).

Este rápido incremento de contagios agrava la crisis epidemiológica en el país africano. La emergencia se desarrolla en un complejo contexto de resistencia comunitaria, un factor que obstaculiza severamente el rastreo de contactos expuestos y la atención oportuna de los pacientes.

También te puede interesar

León XIV llega a Roma en el avión...

Guerra en los tribunales: el Barcelona demanda al...

Informe señala oportunidad de inversión de USD 4...

Descubierto en una montaña de Japón el cuerpo...

Caída masiva de Facebook afecta a millones de...

Asientos vacíos en el mundial reavivan las críticas...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign