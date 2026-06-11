Ascienden a 635 los casos de ébola en el Congo y a 127 los fallecidos

Los contagios confirmados de ébola en la República Democrática del Congo ascendieron a 635, con un trágico saldo de 127 muertes, según informó el Instituto Nacional de Salud Pública en su último reporte del 10 de junio.

Tan solo en las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias registraron 37 nuevas infecciones y 12 decesos. El brote afecta actualmente a tres provincias: Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri; esta última se ha convertido en el epicentro al concentrar la inmensa mayoría de los casos (600).

Este rápido incremento de contagios agrava la crisis epidemiológica en el país africano. La emergencia se desarrolla en un complejo contexto de resistencia comunitaria, un factor que obstaculiza severamente el rastreo de contactos expuestos y la atención oportuna de los pacientes.