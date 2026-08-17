La Curacao presenta Hot Week, la temporada de descuentos que todos quieren

Managua – ¿Buscas cambiar tu celular, renovar los electrodomésticos, estrenar muebles o cumplir ese deseo que has pospuesto? La Curacao presenta Hot Week, una de las temporadas de descuentos que todos quieren, con promociones imperdibles del 13 al 17 de agosto.

“En La Curacao sabemos que cada cliente tiene un deseo diferente: algunos buscan renovar su hogar, otros estrenar un celular, una motocicleta o cuidar su salud visual. Hot Week nace precisamente para reunir los descuentos que todos quieren y acompañarlos con facilidades de crédito que les permitan hacer realidad sus compras”, expresó Jessica Barquero, Gerente de Mercadeo de La Curacao.

Durante cinco días, los clientes encontrarán descuentos desde el 15% hasta el 50% en todas las categorías de productos disponibles en las tiendas La Curacao, convirtiéndose en la oportunidad ideal para comprar lo que necesitan al mejor precio.

“Sin importar lo que cada persona esté buscando, Hot Week reúne los descuentos que todos quieren en un solo lugar”, enfatizó Barquero.

Además de las promociones al contado, La Curacao pone a disposición de sus clientes crédito instantáneo con hasta 48 meses para pagar, facilitando que más familias puedan acceder a sus compras con cuotas cómodas y accesibles.

Para brindar una mejor experiencia de compra, todas las sucursales del país atenderán en horario extendido durante los cinco días de la promoción.

“Queremos que cada cliente tenga el tiempo necesario para elegir el producto que busca y aprovechar cada una de las promociones. Por eso, nuestras tiendas permanecerán abiertas hasta atender al último cliente”, comentó Fermín Sánchez, Gerente Comercial de La Curacao.

Quienes prefieran comprar desde casa también podrán aprovechar todas las promociones ingresando a lacuracaonline.com, donde encontrarán las mismas ofertas disponibles durante la campaña.

Más beneficios del Hot Week

La experiencia Hot Week se extiende a todas las marcas del grupo, ofreciendo beneficios exclusivos para cada necesidad.

En Ópticas La Curacao, los clientes podrán disfrutar de hasta un 30% de descuento en lentes seleccionados, además de aprovechar el programa CrediOportunidad, que ofrece hasta 18 meses para pagar y el beneficio de una cuota gratis en compras realizadas al crédito.

Por su parte, LaCuracaoCash se une a la promoción con soluciones financieras pensadas para quienes necesitan liquidez inmediata. Durante Hot Week ofrecerá préstamos sin fiador, hasta 36 meses para pagar y efectivo al instante, con planes adaptados a las necesidades de cada cliente. Además, quienes soliciten su préstamo podrán disfrutar de tres meses sin intereses, bajo el mensaje que caracteriza esta promoción: “¡Solicítalo ya, sin tanta vuelta!”

Asimismo, RadioShack también se une con su Hot Shack Week, con los precios más ardientes, incorporando promociones especiales en su amplio catálogo tecnológico en accesorios de cómputo, telefonía, consolas de video juego, pantallas, mundo gamer y mucho más con hasta 50% de descuento, también sus clientes podrán adquirir sus gadgets favoritos al crédito con Credishak, con planes de hasta 36 meses de plazo, y al adquirir su crédito se les otorgarán certificados de regalos.

Crédito inmediato para aprovechar Hot Week

Los clientes que deseen tramitar su CrediOportunidad únicamente deberán presentar su cédula de identidad, colilla del INSS o constancia de ingresos y un recibo de servicios básicos, requisitos con los que podrán acceder a un crédito inmediato y disfrutar de todos los beneficios de la promoción.