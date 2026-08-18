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Nuevo sismo se produce en Venezuela y se siente en Caracas

El temblor de magnitud 4,0 se registró al noroeste de La Guaira.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Ubicación del sismo. FUNVISIS

Un sismo de magnitud 4,0 se registró durante la madrugada de este martes en Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:07 a.m. (hora local) y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros.

El temblor también fue percibido en Caracas, donde varias personas reportaron en redes sociales que se despertaron tras recibir la alerta sísmica de Google. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre afectados o posibles daños.

VER: Videos tras el nuevo sismo ocurrido en Venezuela

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