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“Cajas y cajas de McDonald’s”: revelan la pasión de Trump cuando viaja

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Trump comprando hamburguesas.

El presidente Donald Trump viaja habitualmente con “cajas y cajas de McDonald’s” en su avión presidencial, reveló este miércoles el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., en el podcast Net Positive publicado el 12 de agosto.

El secretario explicó que el mandatario prefiere cadenas nacionales durante sus desplazamientos “porque tiene miedo de intoxicarse” si compra en establecimientos locales, aunque aseguró que en Mar-a-Lago y la Casa Blanca consume “la mejor comida” con productos frescos y de origen local.

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