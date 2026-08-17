Corea del Sur desafía anuncio de Trump y arranca ejercicios militares con EE. UU.

SEÚL. — El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ratificó que los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos se realizarán según lo previsto, desafiando el anuncio del presidente Donald Trump sobre una reducción de estas maniobras. “Procederemos según lo programado”, afirmó un portavoz oficial, confirmando que las operaciones ya han comenzado.

La controversia escaló tras una publicación de Trump en Truth Social, donde calificó las maniobras como “totalmente inapropiadas y hostiles” hacia Corea del Norte. El mandatario argumentó que los ejercicios son excesivamente costosos para Washington y envió un mensaje de distensión hacia Kim Jong-un. Además, reveló que Seúl rechazó colaborar en los esfuerzos para la desnuclearización de Irán.

El presidente estadounidense argumentó que las maniobras envían una señal “totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte y cuestionó el alto costo económico que asume el gobierno de Washington. “Estos ejercicios no solo son costosos, ya que gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha amenazado y se ha mostrado respetuoso”, escribió Trump en su red social.

La decisión de Trump es un nuevo giro en la política exterior de la Casa Blanca respecto a la península coreana, marcada por una diplomacia personal con el líder norcoreano Kim Jong-un y una tendencia a revisar los compromisos militares estadounidenses en Asia Oriental. Trump también afirma, en el mismo mensaje, que Seúl rechazó una propuesta para involucrarse en los esfuerzos estadounidenses de desnuclearización de Irán: “Mientras que esto no tiene relación, recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”.

Por su parte, Corea del Norte advirtió que responderá a cualquier amenaza con un “nuevo nivel de disuasión”, tras haber lanzado recientemente un misil balístico al mar de Japón.

Detalles de las maniobras Ulchi Freedom Shield: