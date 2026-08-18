Videos tras el nuevo sismo ocurrido en Venezuela

Cámaras de seguridad captaron el leve temblor registrado durante la madrugada de este martes en Caracas, provocado por un sismo de magnitud 4,0 con epicentro en La Guaira.

Las imágenes muestran cómo el movimiento telúrico hace oscilar ligeramente algunos elementos durante el terremoto, que también fue percibido por habitantes de la capital venezolana.

❗️🇻🇪 Momento del nuevo sismo registrado en Venezuela Un sismo de magnitud 4,0 se produjo durante la madrugada de este martes en Venezuela, con su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira. pic.twitter.com/y6PuMcdHMG — Sepa Más (@Sepa_mass) August 18, 2026

Por su parte, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, aseguró que el Sistema de Protección se encuentra activado para realizar el monitoreo correspondiente. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, señaló.