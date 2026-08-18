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Videos tras el nuevo sismo ocurrido en Venezuela

El movimiento telúrico reporta una magnitud de 4,0.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla

Cámaras de seguridad captaron el leve temblor registrado durante la madrugada de este martes en Caracas, provocado por un sismo de magnitud 4,0 con epicentro en La Guaira.

Las imágenes muestran cómo el movimiento telúrico hace oscilar ligeramente algunos elementos durante el terremoto, que también fue percibido por habitantes de la capital venezolana.

Por su parte, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, aseguró que el Sistema de Protección se encuentra activado para realizar el monitoreo correspondiente. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, señaló.

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