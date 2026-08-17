Sin baño ni comida: un destructor de EE.UU. quedó a la deriva en el mar de la China Meridional

El USS Benfold, un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke de la Armada de EE.UU., se quedó sin servicios básicos luego de experimentar una falla en el sistema eléctrico el mes pasado en el mar de la China Meridional, informa CNN.

Según comunicó la Séptima Flota de EE.UU., el incidente se debió a un fallo de ingeniería que involucró a los generadores de la nave mientras estaba en operaciones de rutina en el Indo-Pacífico el 24 de julio, donde las temperaturas promedio son de 32 a 37 °C en esa época del año.

Además de perder la capacidad de maniobrar por sí solo, el destructor, de casi 10.000 toneladas, vio afectados sus servicios de cocina, baños, aire acondicionado y agua potable durante cuatro días. No se reportaron heridos.

La Armada estadounidense detalló que un segundo buque, el USS Robert Smalls, proporcionó comidas al Benfold durante la avería, mientras que otros barcos del grupo de ataque del USS George Washington, con base en Japón, también brindaron ayuda antes de que el destructor fuera remolcado a la bahía de Súbic, en Filipinas, para ser sometido a unas reparaciones que concluyeron el 8 de agosto, cuando volvió a servicio.

El Benfold a menudo forma parte del grupo de ataque que acompaña al USS George Washington, portaviones que actualmente se dirige a Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln después de que se dieran a conocer reportes sobre condiciones deplorables y problemas de salud mental a bordo del Lincoln, que lleva meses desplegado en la zona.