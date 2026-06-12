Caída masiva de Facebook afecta a millones de usuarios en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios de Facebook alrededor del mundo reportaron este [día] una caída masiva de la plataforma, que también afectó a Instagram y WhatsApp, las otras aplicaciones principales de Meta.

Según el sitio Downdetector, que monitorea interrupciones en servicios digitales, se registraron miles de reportes de fallas en diferentes países de Centroamerica, México, Latinoamérica y algunas partes de los EEUU, principalmente problemas para cargar el feed, enviar mensajes y acceder a las aplicaciones.

La caída comenzó a primeras horas del 12 de Junio y se prolongó por varias horas. Muchos usuarios expresaron su frustración en otras redes sociales como X (antes Twitter), donde el hashtag #FacebookDown rápidamente se volvió tendencia.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción. En ocasiones anteriores, las caídas globales de la compañía han sido atribuidas a fallos internos en sus servidores o problemas en la configuración de su infraestructura.

Este tipo de interrupciones generan un impacto significativo, ya que millones de personas utilizan Facebook no solo para socializar, sino también para trabajo, comercio y difusión de información.

Se espera que en las próximas horas Meta proporcione más detalles sobre lo ocurrido y confirme el restablecimiento total del servicio.