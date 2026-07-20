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CENTCOM completa novena noche consecutiva de ataques de precisión contra objetivos militares iraníes

Los bombardeos buscan reducir la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Cargueros varados en las aguas de Ormuz sin poder atravesar.

Washington – El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus fuerzas completaron a las 10:00 p.m. ET del 19 de julio una nueva oleada de ataques de precisión contra objetivos militares iraníes.

La ofensiva alcanzó centros de mando, sistemas de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, además de redes de comunicaciones.

Según CENTCOM, el propósito es reducir la capacidad de Irán para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz.

Nota: El comunicado oficial indica que los ataques concluyeron a las 10:00 p.m. ET, no que comenzaron a esa hora.

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