CENTCOM completa novena noche consecutiva de ataques de precisión contra objetivos militares iraníes

Washington – El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus fuerzas completaron a las 10:00 p.m. ET del 19 de julio una nueva oleada de ataques de precisión contra objetivos militares iraníes.

La ofensiva alcanzó centros de mando, sistemas de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, además de redes de comunicaciones.

Según CENTCOM, el propósito es reducir la capacidad de Irán para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz.

Nota: El comunicado oficial indica que los ataques concluyeron a las 10:00 p.m. ET, no que comenzaron a esa hora.