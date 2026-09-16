China apoya el reclamo de Argentina sobre Malvinas en plena escalada diplomática con Reino Unido

La disputa entre Buenos Aires y Londres, que data desde mediados del siglo XIX, subió de decibeles de manera inesperada.

El embajador de China en Argentina, Wang Wei, respaldó el reclamo del país sudamericano sobre las islas Malvinas, en un momento de renovada y creciente tensión con Reino Unido.

“China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó el diplomático durante la celebración del 77° aniversario de la Fundación de la República Popular China, que se realizó en Buenos Aires.

El diplomático también agradeció el histórico apoyo del país sudamericano al principio de “una sola China” y destacó la importancia de las relación bilateral, ya que el gigante asiático es el segundo socio comercial de Argentina, el primer destino de sus exportaciones agroindustriales y una importante fuente de inversiones.

La disputa entre Buenos Aires y Londres, que data desde mediados del siglo XIX, escaló de manera inesperada luego de que, en julio pasado, los jugadores de la Selección albiceleste mostraran una manta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, después de ganar 2-1 la semifinal que disputaron frente a Inglaterra en el pasado Mundial de Fútbol.

Repercusiones

El sorpresivo activismo de los futbolistas desató una fuerte oleada nacionalista en Argentina y puso a Malvinas en la agenda internacional a tal nivel que el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que podría cambiar la tradicional posición de neutralidad que ha mantenido su país para respaldar a la nación suramericana.

Las declaraciones de Trump, a su vez, provocaron que el presidente de Argentina, Javier Milei, abrazara de forma inédita la causa de Malvinas, luego de años de sostener sus polémicos cuestionamientos a la soberanía de Buenos Aires sobre los territorios insulares.

Esta semana, la crisis se profundizó con las amenazas de Milei de imponer sanciones económicas a las empresas que operen en Malvinas, en particular las petroleras, en tanto que Reino Unido respaldó a las compañías y advirtió que Argentina “no tiene jurisidicción” sobre las islas.