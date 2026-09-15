Estados Unidos captura en Venezuela a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

No han trascendido detalles del operativo que condujo a su detención.

El FBI anunció esta jornada la captura en Venezuela de Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como ‘El Ingeniero’ o ‘Prometeo’, a quien las autoridades estadounidenses sindican de liderar “una gran conspiración internacional” dedicada a “robar millones de dólares a instituciones financieras” dentro del territorio estadounidense para financiar las operaciones del Tren de Aragua, banda desarticulada en el país suramericano desde el 2023.

“El fin de semana pasado capturamos en Venezuela a un delincuente que figuraba en nuestra lista de los más buscados y que llevaba años prófugo. Ha sido capturado y detenido, y ya está de camino a los Estados Unidos de América”, sostuvo el director del FBI, Kash Patel, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales Senado de EE.UU.

El alto funcionario no aportó detalles sobre el operativo de captura, al no precisar dónde y cómo se desarrolló ni cuál fue la participación de las fuerzas estadounidenses en él. Tampoco indicó si las autoridades venezolanas autorizaron la presencia de personal extranjero en su territorio o si se trató de una cooperación basada en fuentes de inteligencia.

Según reza la ficha de búsqueda de Canelón Aguirre, aún activa en la página del FBI, “desde al menos enero del 2024”, ese ciudadano “y otros miembros de la conspiración se enriquecieron ilícitamente mediante la modalidad de ‘jackpotting’ en cajeros automáticos”. La estafa consiste en instalar ‘software’ malicioso en esos dispositivos para forzar retiros no autorizados de efectivo.

Sobre esas bases, la Justicia estadounidense acusa a ‘El Ingeniero’ de cargos de conspiración para cometer un fraude bancario, conspiración para cometer robo a instituciones financieras, dañar intencionadamente un sistema informático protegido, conspiración para lavar dinero y conspiración para apoyar materialmente a individuos calificados por Washington como “terroristas”.

El FBI ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su captura. Había indicado asimismo que tenía “vínculos” en Venezuela y México, y que habla en español.