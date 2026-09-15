Alex Saab se declara culpable en EE.UU. de lavado de dinero y conspiración

El también exministro del Ejecutivo venezolano llegó a un acuerdo con la Fiscalía en una corte federal de Miami.

Alex Saab, empresario colombiano y exfuncionario del Gobierno de Venezuela, se declaró este martes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, delitos que le imputó la Justicia de EE.UU. luego de ser deportado por la presidencia encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según un reporte de AP, Saab aceptó haber lavado dinero a través de una “presunta conspiración de sobornos para obtener lucrativos contratos gubernamentales en el país sudamericano”.

El exfuncionario de 54 años y deportado en mayo por las autoridades de Venezuela, se declaró no culpable al llegar a EE.UU., pero cambió su declaración tras alcanzar un acuerdo procesal con la Fiscalía en una corte federal de Miami, Florida.

Como parte del trato de culpabilidad, el empresario aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y confiscar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de la trama de corrupción. AP señala que los funcionarios estadounidenses describen a Saab como el “hombre de confianza” de Maduro y por ello “podrían pedirle que actúe como testigo de carácter” en contra del presidente secuestrado y privado de libertad en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, señalado de supuesto “narcoterrorismo” junto a su esposa, la diputada venezolana Cilia Flores.

Aunque el delito de lavado de dinero implica una pena máxima de 20 años de prisión, los fiscales acordaron recomendar una sentencia mínima de lo sugerido en este tipo de hechos y solicitar reducciones adicionales si la cooperación de Saab resulta valiosa para ir contra “cuatro coacusados” cuyos nombres no han sido revelados.

Este martes, durante su comparecencia ante el tribunal, Saab le dijo a la jueza Kathleen Williams que actualmente toma a diario un antidepresivo llamado ‘Zoloft’ junto a otros medicamentos para tratar un “trastorno de estrés postraumático” que sufre tras su arresto en 2020 en Cabo Verde durante el primer Gobierno de Donald Trump, en el que duró privado de libertad durante más de tres años hasta recibir un indulto en 2023 por la administración del expresidente estadounidense Joe Biden.