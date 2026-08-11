Colombia presenta nuevo balance de víctimas tras devastador terremoto

A casi 24 horas del terremoto que sacudió a Colombia este lunes por la mañana, las autoridades locales elevaron a 224 el número de muertos.

Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reporta un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país, de las cuales 165 de las muertes se registran en ciudades capitales.

La asociación advierte que las cifras siguen siendo preliminares y pueden variar, ya que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen en las zonas afectadas. Mientras tanto, la entidad mantiene contacto permanente con las administraciones locales para identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.

De hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó este martes el reporte de 95 personas fallecidas tras el terremoto del lunes en esa ciudad del Valle del Cauca. Del mismo modo, precisó que hay 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros.

Un sismo de magnitud 7,4 azotó la mañana de este lunes el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó). Se sintió en varias ciudades del país y en naciones vecinas, y provocó daños importantes en Cali, Manizales y Quibdó. Autoridades locales continúan labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país.