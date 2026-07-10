Condenan a 52 años de prisión a sacerdote por agredir sexualmente a cuatro mujeres a las que sedaba y grababa

Málaga, España – La Audiencia de Málaga condenó a 52 años de prisión a un sacerdote conocido como el padre Fran por agredir sexualmente a cuatro mujeres a las que previamente sedaba y dejaba inconscientes para después grabar los abusos.

Según la sentencia, el acusado entablaba relaciones de amistad con las víctimas a través de actividades religiosas. Aprovechándose de la confianza generada, les suministraba una sustancia desconocida que les provocaba una profunda somnolencia y pérdida de conciencia, momento en el que satisfacía sus deseos sexuales sin su consentimiento.

El Tribunal le impuso 12 años por cada una de las tres primeras agresiones, cuatro años por la cuarta y tres años por cada delito de revelación de secretos.

Además, deberá indemnizar a las víctimas con más de 403.000 euros. El Obispado de Málaga ya ha manifestado que asumirá el pago de estas compensaciones.