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Desmantelan uno de los mayores centros logísticos de hachís hallado en Cataluña (VIDEO)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de los Mossos d’Esquadra .

Los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica catalana) han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís que operaba desde Cataluña con conexiones en Andalucía (España).

La operación, anunciada este viernes, se desarrolló en tres fases entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, y se saldó con la detención de diez personas (nueve hombres y una mujer) de entre 24 y 52 años.

Los agentes desmantelaron uno de los mayores centros logísticos de hachís hallado en Cataluña. En él incautaron más de nueve toneladas de la droga ocultas en cajas metálicas soldadas, un método inédito que requirió la intervención de los Bomberos. Se estima que el centro llegó a almacenar al menos doce toneladas del concentrado de marihuana. La investigación comenzó tras el hallazgo de un vehículo con impactos de bala y permitió registrar también Sabadell y Fuengirola (Málaga).

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