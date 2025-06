Detalles sobre los violentos disturbios en Los Ángeles: qué los provocó y qué pasa ahora

Las protestas están marcadas por incendios, saqueos, ataques contra los uniformados y el uso de la fuerza contra los manifestantes.

A lo largo de los últimos días, Los Ángeles sigue siendo escenario de violentos disturbios que provocaron el despliegue de la Guardia Nacional en la zona.

Qué los provocó

Las protestas empezaron el pasado viernes en las ciudades de Paramount y Compton, en el condado de Los Ángeles (California), después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaran redadas migratorias y detenciones por acusaciones de violar las leyes de inmigración.

Aparece en las redes un video desde Los Ángeles donde los manifestantes ESCUPEN sobre la bandera de EE.UU. en llamas https://t.co/H4HJT0IORS pic.twitter.com/WUXdQfiFU3 — RT en Español (@ActualidadRT) June 9, 2025

Violentos disturbios

Las protestas están marcadas por incendios, ataques contra los uniformados y el uso de la fuerza contra los manifestantes.

En las imágenes desde el lugar se observa cómo los participantes en los disturbios quemaron numerosos coches. Se reportan casos de vandalismo y saqueos.

‼️ Este domingo se vivió, por tercer día consecutivo, una nueva jornada de disturbios en Los Ángeles. Desmanes que se han dado a raíz de las redadas migratorias de la Administración de Trump. https://t.co/HkK6rAizvY pic.twitter.com/VWQYbdoIz0 — RT en Español (@ActualidadRT) June 9, 2025

El domingo, una multitud se dirigió a la autopista 101 de Los Ángeles y detuvo el tráfico en ambas direcciones. Posteriormente los manifestantes lanzaron piedras y otros objetos hacia los coches policiales que se desplazaron al lugar. Todavía la carretera sigue cerrada.

En paralelo, el jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, declaró que los agentes están “bajo ataque”, denunciando el “repugnante” nivel de violencia. Indicó que los participantes en la protesta arrojaron cócteles molotov, material pirotécnico y piedras contra los uniformados.

Para hacerse con el control de la situación, que era caótica, la Policía y la Guardia Nacional emplearon gases lacrimógenos y balas de goma. Además, la Policía local prohibió a los ciudadanos reunirse en el centro de Los Ángeles.

Varios coches autónomos de Waymo, valorados en más de 600.000 dólares cada uno, han sido destruidos e incendiados por los manifestantes en Los Ángeles https://t.co/H4HJT0IORS pic.twitter.com/dRzm3GeUPf — RT en Español (@ActualidadRT) June 9, 2025

Aproximadamente 60 personas fueron detenidas el pasado domingo, señaló McDonnell, que se suman a las decenas de arrestados de las jornadas anteriores.

Reacción de Trump

Ante estos sucesos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó desplegar 2.000 agentes de la Guardia Nacional en la zona. Unos 300 uniformados llegaron a la ciudad el pasado domingo.

De acuerdo con sus palabras, la ciudad de Los Ángeles “ha sido invadida y ocupada por extranjeros ilegales y criminales”. Además, manifestó que las protestas estuvieron impulsadas por sectores de la izquierda radical y los manifestantes estaban pagados. “Estas protestas de la izquierda radical, por instigadores y, a menudo, alborotadores pagados, no serán toleradas. Además, a partir de ahora, no se permitirá el uso de mascarillas en las protestas. ¿Qué tienen que ocultar estas personas y por qué?”, se preguntó.

Los manifestantes destrozaron con piedras al menos seis vehículos de la Patrulla de Carreteras cerca del centro de Los Ángeles https://t.co/CP42cepKGG pic.twitter.com/5kEbAB5nVN — Sepa Más (@Sepa_mass) June 9, 2025

Posteriormente, Trump ordenó acelerar el despliegue de tropas. “¡Arresten a las personas con mascarillas, ahora!”, añadió.

Desacuerdo con las autoridades locales

Mientras tanto, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, se opuso al despliegue de la Guardia Nacional y solicitó a la Administración federal que retire a las tropas que “ilegalmente” desplazó a la urbe, argumentando que está “vulnerando la soberanía estatal”.

El gobernador alertó que “la decisión de desplegar la Guardia Nacional sin la capacitación ni las órdenes adecuadas corre el riesgo de agravar seriamente la situación”. En su opinión, no es necesario esa fuerza en Los Ángeles, y “hacerlo de esta manera ilegal y durante un período tan prolongado constituye una grave violación de la soberanía estatal”.

Newsom anunció que demandará a Trump por el despliegue de la Guardia Nacional. “Comandar la Guardia Nacional de un estado sin consultar al gobernador de ese estado es ilegal e inmoral”, declaró.

Imágenes de las protestas contra las redadas migratorias de la Administración de Trump en Los Ángeles https://t.co/Og1uBXIbwK pic.twitter.com/7Zb356bERt — RT en Español (@ActualidadRT) June 9, 2025

Por su parte, Tom Homan, el llamado ‘zar de la frontera’ y encargado de las deportaciones masivas de la Administración de Donald Trump, advirtió el pasado sábado de que la aplicación de las leyes migratorias continuará “todos los días” en Los Ángeles e insinuó que incluso funcionarios, como el gobernador Newsom y la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, podrían enfrentar arrestos si interfieren a los agentes en el terreno.

Newsom, en respuesta, desafió a Homan a detenerlo. “Es un tipo rudo, ¿por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme […]. ¡Arréstenme! Acabemos con esto, chico rudo. Me importa un bledo, pero me importa esta comunidad”, respondió.