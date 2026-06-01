Reportan intercambios de ataques entre EE.UU. e Irán en pleno proceso de las negociaciones

Las fuerzas de Estados Unidos e Irán volvieron a cruzar golpes militares pese al alto el fuego que rige formalmente desde comienzos de abril, en un nuevo episodio de tensión que coincide con las negociaciones en curso y con las denuncias desde Teherán de que Donald Trump ha vuelto a “traicionar la diplomacia”, mientras el presidente estadounidense asegura que la República Islámica “realmente quiere llegar a un acuerdo”.

Nuevo ataque de EE.UU.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este lunes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el fin de semana ataques contra un radar y centros de mando y control de drones en la ciudad iraní de Garuk y en la isla de Qeshm.

Washington presentó la operación como “ataques de autodefensa” y afirmó que fue una respuesta a lo que describió como “acciones agresivas de Irán, entre ellas el derribo de un dron estadounidense MQ-1”, que, según su versión, volaba sobre aguas internacionales.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron con rapidez, neutralizando las defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional que representaban amenazas claras para los buques que transitaban por las aguas de la región”, reza el comunicado.

Asimismo, Centcom aseguró que “continuará protegiendo los activos e intereses de EE.UU.” en respuesta a lo que calificó como una “agresión iraní injustificada durante el alto el fuego en curso”.

Respuesta de Irán

En respuesta a los ataques de las fuerzas estadounidenses, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó una ofensiva contra la base aérea desde la que se originó la agresión estadounidense.

“Tras la agresión perpetrada hace unas horas por el Ejército agresor de EE.UU. contra una torre de comunicaciones en Sirik, ubicada en la provincia de Hormozgán, los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia atacaron la base aérea de origen de la agresión y los objetivos previstos fueron destruidos”, reza el comunicado del organismo, recogido por medios iraníes.

Además, desde la Fuerza Aeroespacial del CGRI advirtieron a Washington que, en caso de repetición de sus ataques de agresión contra la República Islámica, “la respuesta será completamente diferente y la responsabilidad recaerá sobre el régimen agresor e infanticida de EE.UU.”.

Asimismo, medios iraníes difundieron este lunes imágenes de la respuesta con misiles a los recientes ataques estadounidenses, incluido el lanzado contra una torre de telecomunicaciones en la ciudad portuaria de Sirik.

Un video muestra la inscripción en uno de los proyectiles, dirigidos a la base aérea desde donde se efectuó el ataque, que dice: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la nación persa, Esmaeil Baghaei, declaró que Teherán consideró el ataque estadounidense como “una violación del alto el fuego” y confirmó que, en respuesta, las Fuerzas Armadas de la República Islámica “atacaron objetivos en el punto de origen de la acción agresiva estadounidense”.

Asimismo, el vocero añadió que Irán negocia en un “ambiente de desconfianza” con EE.UU. debido a los constantes cambios de postura de Washington y a sus mensajes contradictorios durante sus llamados a un acuerdo.

Sirenas sobre Kuwait

Aunque las fuerzas iraníes no detallaron en su comunicado contra qué base aérea en concreto se realizó su ataque de represalia, en Kuwait se informó la mañana de este lunes de una situación de alerta en su espacio aéreo.

“Las defensas aéreas kuwaitíes están actualmente repeliendo ataques hostiles con misiles y drones”, comunicó el Ejército del país árabe.

Asimismo, señaló que los sonidos de explosiones son resultado de la interceptación de “los ataques hostiles” por parte de los sistemas de defensa aérea. El mensaje concluía con un llamamiento a la población para que cumpliera las instrucciones de seguridad.