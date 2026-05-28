Explosión en planta de papel deja dos muertos y nueve desaparecidos: Washington

Una fuerte explosión sacudió una planta de celulosa y papel en la localidad de Longview, estado de Washington, provocando una emergencia que combina la pérdida de vidas humanas con una potencial crisis ecológica. El incidente ha movilizado a los departamentos de respuesta y ha puesto en alerta a las comunidades ribereñas.

Saldo humano: fallecidos y desaparecidos

Según la información proporcionada por Scott Goldstein, del departamento de emergencia Cowlitz 2 Fire and Rescue, la gravedad del accidente ha ido en aumento. Hasta el momento, las autoridades han confirmado que:

Dos personas han fallecido a causa de la explosión.

Ocho personas resultaron heridas y están recibiendo atención médica.

Nueve personas permanecen desaparecidas, ya que aún no han podido ser recuperadas de las instalaciones siniestradas.

La planta afectada pertenece a la empresa Nippon Dynawave Packaging Company, donde los equipos de rescate continúan trabajando en condiciones complejas para localizar a los desaparecidos.

Impacto ambiental: el río Columbia contaminado

Uno de los puntos de mayor preocupación para las autoridades ambientales es la contaminación confirmada del río Columbia. Tras la explosión, diversas sustancias alcanzaron el cauce del río, lo que ha generado una alerta inmediata citada por medios como The Seattle Times.

De momento, el panorama técnico es incierto. Los expertos en emergencias han señalado que no está claro el alcance exacto de la contaminación ni qué efectos específicos tendrá sobre la fauna, la flora o las actividades humanas que dependen de esta vía fluvial a corto y largo plazo.

Respuesta oficial

Los departamentos de respuesta, liderados por Cowlitz 2 Fire and Rescue, mantienen el área acordonada mientras evalúan la estabilidad de la estructura y el riesgo de nuevos incidentes. La prioridad sigue siendo la recuperación de las personas desaparecidas y la contención de los daños ambientales derivados de la actividad industrial de la planta.