Gigante tecnológico liberará millones de mosquitos en California: ¿para qué?

La empresa Google ha confirmado que en los próximos meses comenzará a soltar millones de mosquitos en distintas áreas de California. El objetivo de esta inusual medida es reducir la incidencia de dolencias como el dengue, el zika o la fiebre chikungunya, que se transmiten a través de la picadura de estos insectos, recoge The New York Post.

El operativo se llevará a cabo en condados seleccionados del estado, aunque las autoridades no han divulgado aún el listado completo de los municipios participantes. Según el comunicado oficial, comenzará a mediados de junio del 2026 y se extenderán durante el verano boreal, que es la temporada de mayor reproducción del vector.

Hasta el momento, se sabe que los mosquitos liberados serán ejemplares machos criados en laboratorio, que no pican a los humanos. Estos portan una bacteria natural llamada ‘Wolbachia’, lo que impide que las hembras con las que se aparean puedan transmitir patógenos. La estrategia ya ha sido probada en otros países con resultados alentadores.

Las autoridades sanitarias de California supervisarán el proyecto en coordinación con el equipo de Google, aunque la empresa no ha detallado el presupuesto ni la duración total del plan. Los residentes de las zonas afectadas recibirán notificaciones previas, y se habilitará una línea de información para responder preguntas de la comunidad. Se espera un primer reporte de impacto hacia finales del verano.