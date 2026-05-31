La NASA señala la causa de la impactante explosión que se escuchó en EE.UU.

La NASA confirmó que el fuerte estruendo escuchado este sábado en Boston y otras zonas de Massachusetts (EE.UU.) fue provocado por un meteorito que entró en la atmósfera a gran velocidad. Según la agencia, el bólido —un meteoro especialmente brillante— cruzó el estado a las 14:06 (hora local) a unos 120.700 km/h, lo que generó un estampido y vibraciones en el suelo.

En un comunicado, la NASA indicó que el objeto “parece haberse fragmentado” a unos 64 kilómetros de altitud sobre el extremo noreste de Massachusetts y el sureste de Nuevo Hampshire, liberando una energía equivalente a unas 300 toneladas de TNT al desintegrarse.

⚡️ REPORTAN UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN EE.UU. Más detalles: https://t.co/Vd82FovDDs Se sintió en algunas zonas del área de Boston y en Rhode Island. Podría tratarse de un gran bólido (meteoro) que entró en la atmósfera. pic.twitter.com/BNi5CH8NK6 — RT en Español (@ActualidadRT) May 30, 2026

La agencia subrayó que la bola de fuego no está vinculada a una lluvia de meteoros, describiendo el fenómeno como “un objeto natural y no una reentrada de desechos espaciales o un satélite”.