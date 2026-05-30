BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO CienciaReportan una fuerte explosión en EE.UU.
CienciaMundo

Reportan una fuerte explosión en EE.UU.

Se sintió en Boston y las áreas circundantes en Massachusetts. Podría tratarse de un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

CIRA

Residentes de Boston y las áreas circundantes en Massachusetts han informado este sábado haber escuchado un fuerte sonido similar a una explosión, recogen medios locales.

ACTUALIZACIÓN La NASA señala la causa de la impactante explosión que se escuchó en EE.UU.

Las autoridades locales aún no han confirmado la causa del sonido.

Mientras, el meteorólogo Nick Stewart señaló que podría tratarse de “un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera”. “El sensor GLM del satélite GOES-19 detectó un destello muy grande que no se correlaciona con tormentas eléctricas activas”, detalló en X.

También te puede interesar

Gigante tecnológico liberará millones de mosquitos en California:...

Explosión en planta de papel deja dos muertos...

China ejecuta a hombre por envenenar a magante...

La NASA ha presentado planes para crear una...

Ejército de Colombia abate a alias ‘Cartagena’, cabecilla...

La UDEF señala a las hijas de Zapatero...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign