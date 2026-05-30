Residentes de Boston y las áreas circundantes en Massachusetts han informado este sábado haber escuchado un fuerte sonido similar a una explosión, recogen medios locales.

ACTUALIZACIÓN La NASA señala la causa de la impactante explosión que se escuchó en EE.UU.

Las autoridades locales aún no han confirmado la causa del sonido.

⚡️ REPORTAN UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN EE.UU. Más detalles: https://t.co/Vd82FovDDs Se sintió en algunas zonas del área de Boston y en Rhode Island. Podría tratarse de un gran bólido (meteoro) que entró en la atmósfera. pic.twitter.com/BNi5CH8NK6 — RT en Español (@ActualidadRT) May 30, 2026

Mientras, el meteorólogo Nick Stewart señaló que podría tratarse de “un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera”. “El sensor GLM del satélite GOES-19 detectó un destello muy grande que no se correlaciona con tormentas eléctricas activas”, detalló en X.