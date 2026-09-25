Dos gigantes automovilísticos retiran más de 2,1 millones de vehículos en todo el mundo por un tornillo

Los propietarios de los modelos afectados deberán acudir a una revisión para sustituir un tornillo.

Los fabricantes alemanes Audi y Volkswagen retirarán más de 2,1 millones de vehículos en todo el mundo, casi un millón de ellos en Alemania, debido a una posible conexión defectuosa de un tornillo en la caja de dirección, informa la prensa local.

Los modelos afectados son el Audi Q3 fabricado entre el 31 de octubre de 2017 y el 23 de mayo de 2024, y los Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy producidos entre el 24 de septiembre de 2013 al 1 de julio de 2024.

En determinadas condiciones, la corrosión podría provocar la rotura de un tornillo que fija el mecanismo de dirección. En el peor de los casos, esto podría provocar una pérdida de la dirección y aumentar el riesgo de accidente.

Los propietarios deberán llevar sus autos a revisión, donde se les sustituirá de forma gratuita el tornillo por otro resistente a la corrosión. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni lesiones relacionados con el defecto.