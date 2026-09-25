Bill Gates se pronuncia sobre la inteligencia artificial en EE.UU.

El cofundador de Microsoft afirmó en una entrevista con NBC News que es “absolutamente” necesaria una legislación que involucre a políticos y fuerzas del orden en la supervisión del sector.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reclamó este miércoles la implementación de una regulación obligatoria en Estados Unidos para supervisar el avance de la inteligencia artificial (IA), advirtiendo que los mecanismos de autorregulación promovidos por las propias empresas tecnológicas resultan insuficientes.

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC News, el filántropo e inversionista fue enfático al evaluar el control de esta tecnología: “Nadie cree que la autorregulación sea suficiente”, aseveró.

Exigencia de leyes y marco normativo

Al ser consultado de forma directa sobre la necesidad de aprobar leyes específicas para el sector, Gates respondió de manera categórica: “Absolutamente”.

El empresario tecnológico enfatizó la importancia de que las instituciones públicas asuman un rol activo en la fijación de límites y mecanismos de control. “Se necesita que las fuerzas del orden y los políticos entren en la discusión sobre cómo deben ser las salvaguardias y la supervisión”, subrayó Gates, concluyendo que dicha normativa “tiene que ser algo obligatorio”.