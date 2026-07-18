EE.UU. emite alertas para sus ciudadanos en Oriente Medio por “posibilidad de una escalada imprevista”

Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudita, Baréin, Irak y el Líbano emitieron alertas de seguridad idénticas la tarde del viernes, donde se señala que “existe la posibilidad de una escalada imprevista” debido a las grandes tensiones en Oriente Medio. Se sugiere a los estadounidenses en la región que mantengan precaución y estén al tanto de las últimas noticias.

Se recomienda, asimismo, que los ciudadanos del país norteamericano reconsideren cualquier viaje a Baréin y a través de Oriente Medio en general, y si ya lo están realizando, que consulten “con sus aerolíneas para confirmar que sus vuelos sigan programados”.

Las autoridades desaconsejan también viajar al Líbano e Irak, mientras que la página de la embajada virtual en Irán reitera que los estadounidenses no deben acudir al país persa, agredido por Washington en múltiples ocasiones desde junio de 2025, y que los que todavía estén allí “deben abandonar Irán de inmediato y conocer la ubicación del refugio más cercano en caso de hostilidades”.

El servicio diplomático estadounidense celebró, al mismo tiempo, la intención del Gobierno de Irak de impulsar la rehabilitación y reconstrucción de un oleoducto que le permita exportar petróleo a través de Siria como un proyecto de infraestructura prioritario. “Ambos países reconocen el objetivo estratégico de restablecer un corredor energético crucial que conecta la producción petrolera iraquí con los mercados de exportación del Mediterráneo y otros destinos”, destacó la parte estadounidense, que planea liderar el consorcio internacional que desarrolle el proyecto.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, visitó Washington entre el 14 y el 17 de julio.

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