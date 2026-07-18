EE.UU. emite alerta mundial para sus ciudadanos por la guerra en Oriente Medio

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este sábado, 18 de julio, una alerta mundial instando a los ciudadanos estadounidenses a “extremar la precaución” debido al “aumento de las tensiones en Oriente Medio”. La advertencia se produce en medio de la escalada militar entre Washington y Teherán, que mantiene a la región atrapada en una espiral de violencia.

“Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con potencial de escalada imprevista”, señala el Departamento de Estado en su comunicado. La institución recordó a los estadounidenses en la región “la continua necesidad de precaución” y los instó a monitorear las noticias para estar al tanto de los acontecimientos.

El organismo diplomático advirtió en particular a los ciudadanos en la región, si bien la alerta es de alcance mundial. Según el comunicado, los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano. Asimismo, se informa que las cancelaciones de vuelos y cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes.

La alerta también indica que las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido blanco de ataques. “Grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o ubicaciones asociadas con Estados Unidos y/o estadounidenses en todo el mundo”, advierte el comunicado.

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