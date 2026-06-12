EE.UU. se convierte en el mayor exportador de petróleo del mundo en medio de la crisis en Oriente Medio

EE.UU. se ha convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo, trastocando un orden de décadas dominado por Arabia Saudita y Rusia, todo ello en medio del conflicto entre Washington y Teherán, que remodela el comercio energético mundial, informa Reuters.

Así, en mayo las exportaciones estadounidenses de crudo y combustible aumentaron a cerca de 10,5 millones de barriles diarios, gracias a la alta producción y la liberación de reservas estratégicas, señalan los datos del servicio de seguimiento de buques Vortexa. Entre tanto, las exportaciones de Arabia Saudita alcanzaron los 5,9 millones de barriles diarios, mientras que las de Rusia se situaron en 7 millones de barriles diarios, según un análisis de la agencia.

En comparación, Riad exportó en 2025 alrededor de 8,1 millones de barriles por día, mientras que Washington exportó entonces 6,6 millones de barriles por día y las exportaciones de Moscú se situaron en torno a los 5,8 millones de barriles por día.

“Washington cuenta con una nueva herramienta, que no sabían que tenían antes de la guerra con Irán: las exportaciones de energía”, indicó Michelle Brouhard, jefa de políticas de la empresa de seguimiento de buques Kpler. El nuevo dominio estadounidense podría debilitar el poder de fijación de precios que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados han ejercido históricamente sobre los mercados petroleros. La experta también recordó que Washington es el mayor proveedor de crudo a Europa y el segundo mayor proveedor de destilados.