El líder pandillero ‘Barbecue’ exige un “plan detallado” de paz para Haití

El líder del grupo de pandillas G9, Jimmy Chérizier, conocido como ‘Barbecue’, pide a la comunidad internacional que presente un “plan detallado” para Haití como requisito para sentarse a hablar y considerar deponer las armas en el país caribeño.

En una entrevista en exclusiva con el medio británico Sky News, el cabecilla del grupo manifestó su visión sobre la crisis actual, las posibles soluciones y el papel de los organismos internacionales, así como de la fuerza de paz internacional liderada por Kenia, cuyo despliegue está previsto en la nación.

“Los días venideros van a traer consigo cosas peores de las que hay ahora”, afirmó Chérizier en un momento en que Haití se encuentra sumido en una crisis de violencia desde hace meses, con bandas criminales controlando el 80 % del territorio de la capital, Puerto Príncipe, así como sus alrededores.

His days are numbered, Jimmy Chérizier, nicknamed Barbecue, he might survive if he forms part of the next Haiti government or else, the moment the government is formed is the moment the hunt begins. pic.twitter.com/PozowOeO0M

Asimismo, rechazó la intervención de la Comunidad del Caribe (Caricom) como organismo mediador en la crisis: “Les respeto mucho, pero no son representantes de las necesidades de la gente común y no hacen más que permitir que los políticos oligarcas corruptos sigan controlando el país“, sostuvo.

‘Barbecue’ también se opone al despliegue previsto de una fuerza internacional, advirtiendo que su llegada podría provocar un baño de sangre. “Creo que si los kenianos vienen aquí es para masacrar pobres, porque es la orden que van a recibir de los oligarcas y los políticos corruptos”, declaró, aseverando que si eso ocurre sus armas “lo van a impedir” y que considerarán a las fuerzas de seguridad del país africano “como invasoras” al igual que cualquiera que quiera “pisotear” su independencia.

La entrevista, publicada este viernes, se conoce tan solo un día después de que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicara un nuevo informe sobre la situación “catastrófica” de la nación, en el que pide acciones “inmediatas” para atajar la grave crisis de inseguridad, que ha dejado al país prácticamente desgobernado.

Corruption, impunity, poor governance, together with increasing levels of gang violence brought #Haiti to the brink of collapse.

I reiterate the need for an urgent deployment of a Multinational Security Support mission to help the National Police to stop violence – @volker_turk

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 28, 2024