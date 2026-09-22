EE.UU. recibe la autorización para modernizar una base espacial en Groenlandia

Las aeronaves estadounidenses podrán sobrevolar y aterrizar en cualquier territorio de la isla, estipula el acuerdo trilateral.

En el marco de su acuerdo con Dinamarca y Groenlandia, Estados Unidos obtendrá el derecho a llevar a cabo la modernización de la base espacial de Pituffik —anteriormente conocida como base aérea de Thule— en el noroeste de la isla, según se indica en el texto del pacto publicado este martes en el sitio web de la Casa Blanca.

“A Estados Unidos se le permitirá modernizar y ampliar sus actividades en la base espacial de Pituffik”, reza el documento.

El acuerdo sitúa esta disposición dentro de un mecanismo más amplio de fortalecimiento del acceso militar permanente de EE.UU. y de su infraestructura en Groenlandia.

En este sentido, el texto señala que “a Estados Unidos se le permitirá establecer una zona de defensa adicional en [los asentamientos de] Narsarsuaq y Mestersvig” y agrega que también “puede establecer zonas de defensa adicionales en Groenlandia y reforzar sus operaciones o instalaciones militares”.

Asimismo, el pacto establece amplias facultades de acceso y movimiento para Washington. “Con vistas a garantizar una operación segura y eficaz de las zonas de defensa, Estados Unidos gozará […] del derecho de libre acceso y de movimiento entre las zonas de defensa a través de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, por tierra, aire y mar”, recoge.

“Las aeronaves de Estados Unidos podrán sobrevolar y aterrizar en cualquier territorio de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, y los buques públicos de Estados Unidos podrán tener acceso submarino y desplazarse dentro de las Aguas Territoriales, sin restricción”, estipula el acuerdo.

Por otro lado, las partes “trabajarán juntas para contrarrestar el espionaje en Groenlandia”.

“Este acuerdo no tiene fecha de expiración y solo podrá ser modificado por consentimiento mutuo”, señala el pacto.